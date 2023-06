Vietnam : Des policiers tués dans des fusillades dans deux commissariats

HANOI (Reuters) - Des policiers ont été tués et d'autres blessés dans des fusillades survenues tôt dimanche matin dans deux commissariats de la région des hauts plateaux du centre, au Vietnam, a annoncé la police. Des assaillants ont tiré contre deux commissariats de la province de Dak Lak, a indiqué le ministère vietnamien de la Sécurité publique dans un communiqué, sans préciser le nombre de victimes. "Le ministère se coordonne avec le département de la police de Dak Lak afin de retrouver les assaillants", était-il dit dans le communiqué. (Reportage Khanh Vu; version française Camille Raynaud)