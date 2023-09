Vietnam : Des contrats dans l'IA et pour Boeing à l'occasion de la visite de Joe Biden

Crédit photo © Reuters

(.) par Phuong Nguyen et Francesco Guarascio HANOÏ (Reuters) - Des dirigeants de grandes entreprises américaines et vietnamiennes des secteurs des semi-conducteurs, de la technologie et de l'aviation se sont rencontrés lundi, à l'occasion de la visite du président américain Joe Biden à Hanoï, au Vietnam, donnant lieu à l'annonce de nouveaux contrats portant sur l'achat d'avions et l'intelligence artificielle (IA). Des cadres supérieurs de Google, Intel ou encore Boeing ont participé à un sommet Vietnam-États-Unis sur l'innovation et l'investissement, d'après l'agenda de la rencontre. Des dirigeants d'une demi-douzaine d'entreprises vietnamiennes étaient également présents, dont le fabricant de voitures électriques VinFast, la compagnie aérienne Vietnam Airlines et les entreprises technologiques FPT et VNG. Parmi les accords dévoilés par la Maison Blanche au cours de cette visite figure l'achat par Vietnam Airlines de 50 Boeing 737 Max, dans le cadre d'un accord d'une valeur de 7,8 milliards de dollars. Les Etats-Unis ont également annoncé le projet de Microsoft de créer une "solution générative basée sur l'IA adaptée au Vietnam et aux marchés émergents". Nvidia s'associera également à FPT, Viettel et Vingroup, la société mère de VinFast, pour développer l'IA dans le pays. Le secrétaire d'État américain Antony Blinken et le ministre vietnamien de l'investissement Nguyen Chi Dung ont présidé la réunion, qui a été suivie de discussions avec Joe Biden et le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh. Lors de la réunion, Joe Biden a réaffirmé que les deux pays approfondissaient leur coopération dans les domaines de l'informatique dématérialisée (cloud), des semi-conducteurs et de l'intelligence artificielle, et a souligné que le Vietnam jouait un rôle crucial dans l'approvisionnement en minerais essentiels. Le pays possède le deuxième plus grand gisement estimé de terres rares au monde, des métaux utilisés dans la production de véhicules électriques et de turbines éoliennes. La réunion a également souligné la volonté des États-Unis de renforcer le rôle du Vietnam sur la scène internationale, particulièrement dans le domaine de la fabrication de puces, Washington cherchant à réduire l'exposition du secteur aux risques liés à la Chine, notamment les frictions commerciales et les tensions concernant Taïwan. La Maison Blanche a souligné le nombre d'investissements liés aux puces par des entreprises américaines au Vietnam, y compris les plans de Marvell et Synopsys pour construire des centres de conception de puces dans le pays. Une nouvelle usine d'Amkor, d'une valeur de 1,6 milliard de dollars, située près de Hanoï, qui assemblera, emballera et testera des puces, devrait commencer à fonctionner en octobre, a ajouté la Maison Blanche. (Reportage Phuong Nyugen, Nandita Bose et Francesco Guarascio, version française Stéphanie Hamel, édité par Blandine Hénault)