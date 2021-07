Victorieuses du Nigéria, les Bleues du basket se relancent

par Arthur Cremers (iDalgo)

Défaites lors de leur entrée en lice face au Japonaises, les basketteuses françaises devaient réagir ce vendredi, et elles l'ont fait. Opposées aux Nigérianes, les protégées de Valérie Garnier ont dominé la rencontre de bout en bout. Devant à l'issue du premier quart-temps, elles l'étaient encore plus largement à la pause (44-27). Au retour des vestiaires, elles n'ont pas baissé de régime et ont compté jusqu'à 31 points de marge. Malgré la résilience du Nigéria, qui n'a rien lâche, les Bleues peuvent souffler un grand coup avant d'affronter les États-Unis lundi dans un match ultra-décisif pour l'accession aux quarts de finale. Sandrine Gruda a terminé meilleure marqueuse de la rencontre tandis qu'Alix Duchet a fait forte impression en étant très juste dans le jeu et en compilant 13 unités et 5 passes.