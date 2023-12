Veto américain à une résolution du Conseil de sécurité sur Israël

par Michelle Nichols NATIONS UNIES (Reuters) - Les Etats-Unis ont opposé leur veto vendredi à une résolution du Conseil de sécurité des Nations unies appelant à un cessez-le-feu humanitaire immédiat dans le conflit entre Israël et le Hamas. Treize membres du Conseil de sécurité ont voté en faveur de cette résolution, présentée à l'initiative des Emirats arabes unis, tandis que le Royaume-Uni s'est abstenu. "Ce n'est pas une question d'isolement. C'est une question qui concerne ce que nous pensons qu'il vaut mieux essayer pour mettre fin à ce conflit dès que possible, et aussi pour aider à faciliter l'aide humanitaire entrant à Gaza", a déclaré l'ambassadeur adjoint des Etats-Unis auprès de l'Onu, Robert Wood, avant le vote. "Nous ne pouvons pas arrêter le conflit d'un claquement de doigt. La situation est très, très difficile", a-t-il dit. Les Etats-Unis et Israël s'opposent à un cessez-le-feu, estimant que cela profiterait au Hamas. Washington soutient à la place la mise en place de pauses dans les combats afin de protéger les civils et de permettre la libération des otages détenus par le Hamas depuis l'attaque du 7 octobre. (Avec la contribution de Humeyra Pamuk et Jonathan Landay; version française Camille Raynaud)