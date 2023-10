Veto américain à une résolution du Conseil de sécurité sur Israël

NATIONS UNIES (Reuters) - Les Etats-Unis ont opposé leur veto mercredi à une résolution du Conseil de sécurité des Nations unies appelant à des pauses humanitaires dans le conflit entre Israël et le Hamas et demandant à l'Etat hébreu de revenir sur son ordre d'évacuation des habitants du nord de la bande de Gaza. Le vote de cette résolution présentée à l'initiative du Brésil avait été reporté à deux reprises ces deux derniers jours, alors que Washington s'employait à obtenir d'Israël un accord sur l'aide à Gaza, que le président américain dit avoir obtenu lors de sa visite en Israël. Douze membres du Conseil de sécurité ont voté en faveur du projet de résolution. La Russie et le Royaume-Uni se sont abstenus. Le projet de résolution condamnait également toutes les violences contre les civils et tous les actes de terrorisme et appelait à la libération immédiate et sans conditions de tous les otages. (Michelle Nichols, version française Jean-Stéphane Brosse, édité par Kate Entringer)