Verstappen toujours le plus rapide à Silverstone

Crédit photo © Reuters

par Martin Schmuda (iDalgo)

Comme lors de la première séance d'essais libres, Max Verstappen (Red Bull Racing) s'est montré le plus rapide de la seconde du Grand Prix de Grande-Bretagne. Le leader du Championnat du Monde a signé le meilleur chrono sur le circuit de Silverstone (1'29''902). Le Néerlandais a devancé les Ferrari de Charles Leclerc (+0''375) et Carlos Sainz (+0''505). Le Français Esteban Ocon (Alpine) a enregistré le quatrième temps (+0''805). Devancé de 32 points au classement général, Lewis Hamilton (Mercedes) n'a terminé que huitième (+1''229), devant son coéquipier Valtteri Bottas (+1''278). Pierre Gasly (AlphaTauri) a complété le Top 10 (+1''286). C'était la dernière séance d'entraînement avant la toute première course sprint qualificative de l'histoire cet après-midi.