Verstappen en tête ce matin, les Mercedes répondent l'après-midi

par Baptiste Marin (iDalgo)

Très attendu après son accident survenu en Grande-Bretagne, Max Verstappen (Red Bull) a signé vendredi le meilleur chrono de la première séance d’essais libres du Grand Prix de Hongrie. Le Néerlandais a réalisé un chrono en 1’17’’555 et devance Valtteri Bottas (Mercedes) pour 61 millièmes. Lewis Hamilton (Mercedes), rival de Verstappen dans la course au titre, a signé le troisième meilleur temps. Pierre Gasly (AlphaTauri) a fini à la cinquième place pendant que son coéquipier Yuki Tsunoda n’a même pas fini la séance après une sortie de piste. Fernando Alonso (Alpine), sixième, a devancé une nouvelle fois son coéquipier Esteban Ocon, onzième. Le Français s’est ensuite rebellé lors de la deuxième séance. Le Tricolore a signé le quatrième chrono derrière Bottas, meilleur temps, Hamilton et Verstappen. Pierre Gasly a réalisé le sixième temps juste devant Fernando Alonso.