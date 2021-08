Verstappen en pôle, Russell héroïque

Crédit photo © Reuters

par Arnaud Lauzerte (iDalgo)

Spa Francorchamps réserve toujours des surprises. Sous une piste détrempée, Verstappen a tiré son épingle du jeu. Fantastique en Q1 et Q2 Lando Norris, a malheureusement heurté le mur en haut d'Eau Rouge entraînant une interruption de course et un drapeau rouge. Le pilote McLaren bien que sonné ne souffre d’aucune blessures. Le Britannique a été déclaré apte à la course demain d’où il partira 14e finalement. La cause ? 5 places de pénalité suite à un changement de boîte de vitesses à cause de son accident.

Mais la performance monstrueuse de cette journée est à mettre au crédit de George Russell. Le pilote Williams a su déjouer tous les pièges pour se classer en première ligne juste derrière Max Verstappen. Meilleur résultat en carrière pour le jeune Anglais.

Lewis Hamilton s’est classé juste derrière son compatriote à la 3e position. Côté français, Pierre Gasly au volant de l’Alpha Tauri partira 6e et Esteban Ocon 8e.