Verstappen au bout de l'attente sous la pluie

Crédit photo © Reuters

par Arnaud Lauzerte (iDalgo)

Deux tours et puis c'est tout, voilà le résumé de ce Grand Prix de Belgique. La faute à météo capricieuse qui n'a pas permis aux 20 pilotes de prendre le départ de cette course. Initialement prévue à 15 h, cette dernière a été repoussée à de multiples reprises par les commissaires. La raison ? Espérer une amélioration de la météo pour que le Grand Prix ait lieu. Une ultime lueur d'espoir a été donnée lorsque à 18 h 17, les monoplaces quittent la voie des stands derrière la voiture de sécurité pour lancer une course d'une durée d'une heure. Mais retour à la réalité où deux tours plus tard, la FIA décide une nouvelle fois de sortir le drapeau rouge, avant d'arrêter définitivement la course. Grâce aux tours effectués, les pilotes classés dans le TOP 10 se voit rétribués la moitié des points équivalents à leur position.

Verstappen remporte donc ce Grand Prix devant George Russell auteur de son premier podium en carrière et enfin de Lewis Hamilton. Au classement, le Néerlandais se rapproche de Lewis Hamilton qui conserve une petite marge de manœuvre.