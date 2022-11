Vers une inflexion de la stratégie "zéro COVID" en Chine

(actualisé avec quarantaine à l'arrivée abrégée)

SHANGHAÏ/HONG KONG, 4 novembre (Reuters) - La Chine va modifier significativement sa stratégie "zéro COVID-19 dynamique" de lutte contre la propagation du coronavirus SARS-CoV-2 dans les prochains mois, a déclaré vendredi un ancien haut responsable des autorités sanitaires chinoises.

Les autorités chinoises s'apprêteraient également à réduire la durée de quarantaine pour les voyageurs arrivant en Chine, a-t-on par ailleurs appris de sources au fait du dossier.

"La situation est en train de changer maintenant et la stratégie 'zéro COVID dynamique' de la Chine va donc aussi connaître bientôt des changements significatifs", a déclaré vendredi Zeng Guang, ancien chef épidémiologiste des Centres chinois pour le contrôle et la prévention des maladies, lors d'une conférence consacrée au thème de la sortie chinoise de la stratégie "zéro COVID" organisée par la banque d'investissements Citi.

D'après un enregistrement de son intervention que Reuters a pu écouter, Zeng Guang a souligné que les conditions permettant d'envisager une réouverture de la Chine "s'accumulaient", en citant par exemple les nouveaux vaccins ou encore les progrès des recherches chinoises sur des traitements antiviraux.

Interrogé sur l'éventualité d'une réouverture de la Chine après la fin de la session plénière annuelle du parlement chinois - qui se tient généralement en mars à Pékin pendant une dizaine de jours - Zeng Guang a expliqué qu'une série de nouvelles mesures seraient mises en place dans les cinq à six mois à venir, sans donner davantage de précisions.

Cet expert a déjà par le passé tenu des propos relativisant les succès de la stratégie "zéro COVID" retenue par les autorités de Pékin, qui consiste à tenter de contenir chaque foyer de contamination, même minime, par des mesures drastiques de traçage et d'isolement.

Au-delà de leur impact sur l'activité économique chinoise, les confinements répétés imposés par cette approche suscitent un mécontentement croissant dans la population.

Les marchés financiers chinois ont été portés cette semaine par l'espoir de voir la Chine assouplir son approche sur fond de rumeurs - alimentées par un document non vérifié largement partagé sur les réseaux sociaux - évoquant un allègement des restrictions en mars 2023.

La commission nationale de la santé chinoise a cependant estimé mercredi que la Chine devrait continuer de respecter scrupuleusement la stratégie "zéro COVID".

Cette stratégie de lutte contre l'épidémie de COVID-19 passe également par une limitation stricte des échanges, avec des vols internationaux toujours réduits à la portion congrue et une quarantaine obligatoire, en plus des tests PCR de dépistages requis avant l'embarquement mais aussi à l'arrivée en Chine.

La durée de la quarantaine imposée aux voyageurs à leur arrivée en Chine, qui a été réduite de moitié à dix jours en juin dernier, pourrait bientôt être ramenée à sept ou huit jours, ont déclaré vendredi à Reuters des sources au fait du dossier.

Avec les nouvelles règles, les arrivants sur le territoire chinois devront effectuer une quarantaine dite centralisée de cinq jours dans un hôtel ou un centre dédié, assortie d'une quarantaine surveillée de deux ou trois jours à domicile.

Une conférence de presse sur la prévention de l'épidémie de COVID-19 est prévue samedi par les autorités chinoises. (Reportage bureaux de Pékin et de Shanghaï, avec la contribution de Julie Zhu à Hong Kong et Stella Qiu à Sydney ; version française Myriam Rivet, édité par Kate Entringer et Sophie Louet)