Vers un report de l'exposition universelle 2020

Crédit photo © Reuters

DUBAI (Reuters) - Les organisateurs de l'exposition universelle 2020, prévue pour se tenir à partir d'octobre à Dubaï, ont annoncé lundi qu'ils envisageaient un report d'un an de cet événement compte tenu de l'épidémie de coronavirus en cours qui affecte plus de 200 pays dans le monde.

Cette annonce a été faite à l'issue d'une rencontre entre des représentants des Emirats arabes unis et de ceux d'autres pays partie prenante de cette manifestation initialement prévue pour durer six mois, du 20 octobre au 10 avril 2021, et qui devait réunir quelque 192 pays.

"De nombreux pays ont été affectés de manière significative par le COVID-19 et ils ont donc exprimé le besoin de reporter l'ouverture de l'expo 2020 Dubai d'un an" le temps de surmonter la crise, a déclaré la directrice générale de Dubaï Expo 2020, Reem al Hashimy, dans un communiqué.

"Les Emirats arabes unis et Dubaï Expo 2020 ont écouté et dans un esprit de solidarité et d'unité, nous avons apporté notre soutien à la proposition d'envisager un report d'un an lors de la réunion du comité de pilotage aujourd'hui", a-t-elle ajouté.

La décision finale sur un report de l'exposition universelle, à laquelle étaient attendus quelque 11 millions de visiteurs étrangers, sera prise en juin par les Etats membres du Bureau international des expositions (BIE), l'organe directeur de l'exposition dont le siège se trouve à Paris.

L'Expo Dubaï 2020 était l'un des derniers grands évenements à être encore officiellement programmmé cette année en dépit de la progression de l'épidémie de coronavirus qui a contaminé à ce jour plus 720.000 personnes et a fait près de 34.000 morts à travers le monde.

(Dahlia Nehme et Alexander Cornwell; version française Claude Chendjou et Marine Pennetier, édité par Jean-Stéphane Brosse)