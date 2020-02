Vers un premier pas timide pour une relance budgétaire en zone euro

Crédit photo © Reuters

BRUXELLES (Reuters) - Les ministres des Finances de la zone euro doivent se pencher lundi sur un document appelant à une politique budgétaire plus favorable à la croissance, ce qui pourrait inciter l'Allemagne à augmenter ses dépenses publiques dans un contexte d'inquiétudes croissantes sur un risque de récession économique.

Depuis des années, les 19 pays de la zone euro s'en tiennent à plaider pour une politique budgétaire "globalement neutre" dans leurs recommandations annuelles.

L'Allemagne est jusqu'ici restée sourde aux appels répétés de la Banque centrale européenne (BCE) et de ses partenaires lui demandant d'investir davantage pour stimuler la croissance économique de l'ensemble du bloc, se contentant d'inviter des pays comme la Grèce et l'Italie à des mesures d'austérité pour réduire leur dette et leur déficit budgétaire.

Mais les craintes croissantes d'une récession de l'économie allemande, accentuées par l'impact potentiel de l'épidémie de coronavirus Covid-19 qui sévit en Chine, pourraient pousser Berlin à amender sa position.

"Si les risques baissiers venaient à se matérialiser, les réponses budgétaires devraient être différenciées afin de générer une posture assurant plus de soutien à l'échelle agrégée", peut-on lire dans un document européen, conformément à l'ébauche à laquelle Reuters avait eu accès il y a dix jours.

Il n'apparaît pas clairement dans ce document comment la zone euro définit un ralentissement dont l'ampleur nécessite de déclencher des politiques plus expansionnistes.

L'examen de ce document figure au programme de la réunion de l'Eurogroupe ce lundi après-midi à Bruxelles et selon des responsables européens, le texte devrait être adopté mardi par les ministres de l'Economie et des Finances de l'Union européenne réunis en Ecofin.

Ce document souligne qu'une augmentation des dépenses publiques devra se faire conformément aux règles budgétaires de l'Union européenne, qui imposent notamment de contenir le déficit public sous le seuil de 3% du produit intérieur brut (PIB).

La traduction concrète de cette future recommandation relève de la seule initiative des gouvernements nationaux.

Le ministre allemand des Finances, Olaf Scholz, a déclaré à plusieurs reprises que l'Allemagne disposait des ressources nécessaires pour faire face à une crise économique.

L'économie allemande est au bord de la récession mais affiche un excédent budgétaire estimé à 1,5% du PIB au titre de 2019, selon les chiffres de l'office fédéral de la statistique Destatis.

