Vers un objectif de croissance tenu en 2022 et une nouvelle croissance en 2023, selon Le Maire

PARIS (Reuters) - Le ministre français de l'Economie et des Finances, Bruno Le Maire, a estimé jeudi que l'objectif gouvernemental d'une croissance de 2,7% de l'économie française devrait être tenu cette année et a maintenu sa prévision d'une "croissance positive" en 2023.

"On n'est pas très loin pour 2022 des 2,7%, on verra au début 23 quel est le chiffre exact, mais nous aurons tenu notre objectif de croissance pour 2022", a-t-il expliqué jeudi matin sur Sud Radio.

Bruno Le Maire a par ailleurs "maint(enu) qu'en 2023 nous aurons une croissance positive", sans pour autant ni confirmer ni réviser la prévision gouvernementale d'une progression de 1% du produit intérieur brut (PIB) de la France figurant dans le projet de budget pour 2023, qui vient d'être définitivement adopté par le Parlement.

"Il y a trop d'incertitudes géopolitiques aujourd'hui pour réviser notre croissance, donc je maintiens le chiffre qui est dans le projet de loi de finances pour 2023. Nous verrons quelles seront les évolutions géopolitiques et sur les prix de l'énergie dans les mois qui viennent mais je maintiens que nous aurons une croissance positive", a-t-il expliqué.

"Dans des temps qui sont objectivement difficiles (...) l'économie française résiste. Elle n'est pas une île, elle n'échappe pas aux difficultés conjoncturelles mais elle résiste et elle aura une croissance positive en 2023."

(Rédigé par Myriam Rivet, édité par Blandine Hénault)