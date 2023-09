Verkor va boucler un 1er financement pour sa gifactory

par Gilles Guillaume MUNICH (Allemagne), 6 septembre (Reuters) - Verkor devrait boucler dans les semaines à venir la première tranche du plan de financement prévu pour sa future gigafactory de batteries de Dunkerque (Nord), a dit à Reuters Philippe Chain, cofondateur et directeur de la clientèle de la société grenobloise. Cette première tranche sera une injection de capital d'environ 800 millions d'euros, a-t-il ajouté au salon de l'automobile de Munich, suivie d'une tranche de dette de l'ordre de 1,1 milliard d'euros ainsi que de subventions pour lesquelles Verkor a déposé un dossier auprès des autorités européennes. La start-up grenobloise est appelée à changer de dimension avec sa gigafactory, une des quatre usines de batteries de véhicules électriques que le Nord de la France va accueillir. Elle a déjà levé environ 350 millions d'euros, principalement pour un nouveau centre d'innovation conçu pour accueillir plus de 300 personnes réparties entre le siège social, une ligne de production pilote désormais en activité et une "école de la batterie" destinée à former aux nouveaux métiers de l'électrification. La gigactory, pour laquelle la construction des fondations a commencé, doit quant à elle afficher une capacité initiale de production de 16 GWh par an - dont 12 pour Renault, actionnaire à plus de 20% de Verkor. Le début de la production est prévu pour mi-2025. Le site, qui pourrait monter à 50 GWh de capacité en 2030, devrait permettre dès 2025 la création de 1.200 emplois directs, et de plus de 3.000 emplois indirects. Les trois autres gigafactories nordistes sont Automotive Cells Company (ACC), dont la production à Douvrin aura débuté d'ici la fin de l'année et qui prévoit une capacité initiale de 13 GWh, principalement pour Stellantis et Mercedes , actionnaires d'ACC aux côtés de TotalEnergies . A terme, la première des gigafactories de cette nouvelle "vallée de la batterie" pourrait atteindre une capacité totale d'environ 40 GWh. Suivront Envision AESC, filiale japonaise du groupe chinois Envision, qui prévoit une capacité de 9 GWh en 2024 et de 24 GWh d'ici 2030 à Douai, notamment pour la future R5 de Renault, et le taïwanais ProLogium - 30 GWh en 2030 - à Dunkerque également. (Reportage Gilles Guillaume, édité par Blandine Hénault)