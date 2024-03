Veolia vise un Ebitda "d'au moins 8 MdsE" en 2027

Veolia vise un Ebitda "d'au moins 8 MdsE" en 2027













PARIS, 29 février (Reuters) - Veolia a annoncé jeudi ses objectifs financiers sur le long terme, notamment un bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements (Ebitda) d'au moins 8 milliards d'euros en 2027. Pour la période 2024-2027 le groupe vise une croissance "solide" du chiffre d'affaires et 350 millions d'euros d'économies par an, indique-t-il dans un communiqué publié en amont de la présentation de son programme stratégique. Veolia anticipe aussi environ 10% de croissance annuelle du résultat net courant sur la période 2023-2027. Le groupe a publié plus tôt dans la matinée des résultats record au titre de 2023, tirés par ses économies et ses synergies avec Suez, et annoncé son intention d'accélérer encore sa croissance dans le cadre d'un plan stratégique sur quatre an. (Rédigé par Kate Entringer, édité par Tangi Salaün)