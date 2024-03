Veolia : Résultats record en 2023, nouvelle hausse en vue en 2024 !

PARIS, 29 février (Reuters) - Veolia a publié jeudi des résultats record au titre de 2023, tirés par ses économies et ses synergies avec Suez, et a annoncé de nouveaux objectifs de croissance pour 2024. Le spécialiste français de la gestion de l'eau, des déchets et de l'énergie a précisé dans un communiqué qu'il visait pour l'exercice en cours un résultat net courant part du groupe supérieur à 1,5 milliard d'euros et une progression organique de son Ebitda comprise entre 5% et 6%, avec une croissance organique "solide" du chiffre d'affaires. Il a enregistré en 2023 un résultat net courant part du groupe de 1,3 milliard d'euros (+14,9%), un bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements (Ebitda) de 6,5 milliards (+7,8% à périmètre et change constants) et un chiffre d'affaires de 45,4 milliards (+9% à périmètre et change constants). Veolia, dont le résultat net part du groupe progresse de 31% à 937 millions d'euros, propose un dividende de 1,25 euro par action (contre 1,12 euro par action au titre de 2022). (Reportage Benjamin Mallet ; édité par Zhifan Liu)