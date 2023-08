Veolia : Prix et économies tirent le S1, objectif ajusté à la hausse

Veolia : Prix et économies tirent le S1, objectif ajusté à la hausse













Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Veolia a publié jeudi des résultats en nette progression au premier semestre 2023, tirés par les hausses de prix et son plan d'économies, et a fait savoir qu'il visait désormais pour l'exercice en cours une croissance organique de son Ebitda dans le haut de la fourchette annoncée de 5% à 7%. Le spécialiste français du traitement de l'eau et des déchets a également confirmé dans un communiqué son objectif de résultat net courant part du groupe autour de 1,3 milliard d'euros en 2023. Alors que Veolia a racheté la majeure partie des activités de son ancien rival Suez début 2022, la directrice générale Estelle Brachlianoff a souligné que le groupe avait enregistré "un nouveau record historique" de résultats au premier semestre, "dans un environnement pourtant économiquement complexe". "Veolia est à 85% immune de ce qui se passe en matière économique en Europe, notamment sur l'industrie", a-t-elle dit lors d'une conférence téléphonique, ajoutant que les tendances du début de l'été restaient "exactement dans la droite ligne" du premier semestre, avec une légère amélioration en Allemagne. Estelle Brachlianoff a également rappelé que le portefeuille de contrats de Veolia était à 70% indexé sur ses coûts et indiqué que le groupe continuait de "passer sans difficulté les augmentations de prix nécessaires sur toutes (ses) géographies". "On n'a pas de pincement lié à l'inflation chez Veolia, comme on l'a démontré au cours des divers trimestres qui viennent de s'écouler." Veolia a enregistré à fin juin un résultat net courant part du groupe de 662 millions d'euros (+18,7% à change constant), un bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements (Ebitda) de 3,2 milliards (+8,2% à périmètre et change constants) et un chiffre d'affaires de 22,8 milliards (+14,2% à périmètre et change constants). Le groupe a confirmé qu'il visait des économies de coûts supérieures à 350 millions d'euros auxquelles s'ajoutent de nouvelles synergies attendues avec Suez, pour un montant cumulé supérieur à 280 millions fin 2023, en ligne avec un objectif de 500 millions cumulés. (Reportage Benjamin Mallet ; édité par Blandine Hénault)