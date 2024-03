Veolia : Nouveaux objectifs de croissance après un exercice 2023 record !

Veolia : Nouveaux objectifs de croissance après un exercice 2023 record !













Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Veolia a publié jeudi des résultats record au titre de 2023, tirés par ses économies et ses synergies avec Suez, et a annoncé de nouveaux objectifs de croissance dans le cadre d'un plan stratégique sur quatre ans. Le spécialiste français de la gestion de l'eau, des déchets et de l'énergie a précisé qu'il visait une progression annuelle de son résultat net courant d'environ 10% pour la période 2023-2027, ainsi qu'un bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements (Ebitda) d'au moins 8 milliards d'euros en 2027. Il prévoit en outre une croissance "solide" de ses ventes (hors prix de l'énergie), des économies de 350 millions d'euros par an et une hausse de son dividende en ligne avec son bénéfice net par action courant. Le nouveau plan stratégique de Veolia pour 2024-2027, nommé GreenUp, repose notamment sur trois activités jugées stratégiques : l'énergie locale "décarbonante" (bioénergies, efficacité énergétique et flexibilité électrique), les technologies de l'eau et le traitement des déchets dangereux. A lire aussi... Veolia a précisé que ces activités pesaient déjà 30% de son chiffre d'affaires et généreraient 70% de sa croissance pour 2024-2027. Il compte y allouer la moitié des investissements de croissance prévus dans son plan stratégique, soit 2 milliards d'euros. "Nous allons investir sur ces seuls boosters de croissance autant qu'on avait investi sur l'ensemble des activités du groupe dans le dernier plan", a déclaré Estelle Brachlianoff, la directrice générale du groupe, lors d'une conférence de présentation du plan. "La demande de nos services n'a jamais été si élevée", a-t-elle également dit, alors que le carnet des activités "Water technologies" de Veolia a bondi de 13% à 5,3 milliards d'euros. Pour l'exercice en cours, le groupe vise un résultat net courant part du groupe supérieur à 1,5 milliard d'euros et une progression organique de son Ebitda comprise entre 5% et 6%, avec une croissance organique "solide" de son chiffre d'affaires. Vers 10h45, l'action Veolia perdait cependant 1,45% à 29,27 euros, pendant que le CAC 40 gagnait 0,10%. "CROISSANCE ININTERROMPUE" Deux ans après la finalisation du rachat de la majeure partie des activités de son ancien concurrent Suez, le groupe affiche un résultat net courant part du groupe de 1,3 milliard d'euros (+14,9%) et un résultat net part du groupe de 937 millions (+31%) au titre de 2023. Dans le même temps, son Ebitda a atteint 6,5 milliards d'euros (+7,8% à périmètre et change constants), son chiffre d'affaires 45,4 milliards (+9% à périmètre et change constants) et le groupe propose un dividende de 1,25 euro par action (contre 1,12 euro par action au titre de 2022). Veolia enregistre ainsi sa septième année consécutive de croissance de résultats et "aura su absorber une série de chocs économiques, sanitaires, géopolitiques et énergétiques majeurs", a souligné Estelle Brachlianoff. "Cette croissance ininterrompue démontre notre résilience et capacité d'adaptation, mais aussi la pertinence de notre positionnement sur le marché porteur de la transformation écologique, de notre empreinte géographique unique avec près de 40% du chiffre d'affaires en dehors d'Europe." Dans le cadre de son plan 2024-2027, Veolia prévoit de continuer à s'appuyer sur ses "activités socles" - telles que les réseaux de chaleur, l'eau municipale ou la gestion des déchets solides - qui pèsent 70% de son activité et représenteront 30% de sa croissance à échéance 2027. Le groupe estime que ce plan permettra "d'effacer 18 millions de tonnes d'émissions de CO2 du Scope 4 à horizon 2027 et (de) préserver 1,5 milliard de m3 d'eau". (Reportage Benjamin Mallet ; édité par Zhifan Liu et Kate Entringer)