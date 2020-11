Veolia : La reprise se confirme malgré les nouveaux confinements

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Veolia a publié jeudi des résultats en hausse au titre du troisième trimestre 2020, tirés par un fort rebond d'activité et par ses économies, et vise toujours au quatrième trimestre une performance opérationnelle "équivalente" à celle du quatrième trimestre 2019 malgré les nouveaux confinements décidées en France et en Europe.

Le numéro un mondial du traitement de l'eau et des déchets, qui porte depuis fin août un projet de rachat de Suez fermement rejeté par ce dernier, n'a en outre pas exclu que la fin d'année soit meilleure que la fin de 2019.

"Le deuxième confinement (...) est très différent du premier", a souligné lors d'une conférence téléphonique son PDG, Antoine Frérot, en évoquant une amélioration continue du contexte global hors d'Europe avec notamment une situation "quasi normale" en Asie depuis le début de l'été et un rebond en Amérique latine.

En Europe, les activités de construction et de maintenances municipales ou industrielles ne sont cette fois pas interrompues contrairement au printemps, a-t-il également souligné.

"Le seul impact que nous aurons au quatrième trimestre, ce sont les commerces fermés et donc un peu moins de déchets (dans ce secteur), mais pour le reste tout est ouvert."

"Il n'y a pas de raison" pour que les performances de Veolia au quatrième trimestre ne soient pas "meilleures" que celle de fin 2019, a également dit Antoine Frérot.

Evoquant le projet de prise de contrôle de Suez, le PDG en outre répété qu'il encourageait les autres actionnaires de sa cible à faire pression sur la direction pour qu'elle se penche sur le projet de Veolia et si besoin à demander pour ce faire la convocation d'une assemblée générale.

Veolia a enregistré au troisième trimestre un résultat net courant part du groupe de 142 millions d'euros (+6,8% en données courantes, +10,6% à données constantes), un Ebitda de 893 millions (+2,5% à périmètre et change constants) et un chiffre d'affaires de 6,3 milliards (stable à périmètre et change constants).

Sur l'ensemble de neuf premiers mois de 2020, à périmètre et change constants, son résultat net courant part du groupe se replie toutefois de 59%, son Ebitda de 11% et ses ventes de 3,8%.

Veolia a en outre confirmé son objectif d'économies annuelles supérieures à 500 millions d'euros en intégrant son plan spécifique au coronavirus, bien qu'il soit en avance sur ses prévisions à fin septembre (395 millions).

