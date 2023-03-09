Veolia gagne un contrat de gestion intégrée des déchets en Australie
9 mars (Reuters) - Veolia Environnement SA:
* AUSTRALIE : VEOLIA ACCÉLÈRE LA RÉCUPÉRATION DES RESSOURCES ET LA DÉCARBONATION À TRAVERS LE PREMIER CONTRAT DE GESTION INTÉGRÉE DES DÉCHETS DU PAYS
* D'UNE DURÉE INITIALE DE 7 ANS, LE CONTRAT PRÉVOIT DES OPTIONS D'EXTENSION À 18 ANS, CE QUI REPRÉSENTERAIT PRÈS DE 500 MILLIONS D'EUROS POUR LA DURÉE TOTALE DU CONTRAT
* AUX TERMES DU CONTRAT, VEOLIA OPÉRERA CINQ DES PRINCIPALES INSTALLATIONS DE RÉCUPÉRATION DE GOLD COAST
* L'OBJECTIF EST D'ACCROÎTRE SIGNIFICATIVEMENT LE TAUX DE RÉCUPÉRATION ACTUEL EN COMMENÇANT PAR UNE PREMIÈRE AUGMENTATION DE 5% D'ICI 2025 Pour plus de détails, cliquez sur (Gdansk Newsroom)
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