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Veolia gagne un contrat de gestion intégrée des déchets en Australie

Veolia gagne un contrat de gestion intégrée des déchets en Australie

9 mars (Reuters) - Veolia Environnement SA:

* AUSTRALIE : VEOLIA ACCÉLÈRE LA RÉCUPÉRATION DES RESSOURCES ET LA DÉCARBONATION À TRAVERS LE PREMIER CONTRAT DE GESTION INTÉGRÉE DES DÉCHETS DU PAYS

* D'UNE DURÉE INITIALE DE 7 ANS, LE CONTRAT PRÉVOIT DES OPTIONS D'EXTENSION À 18 ANS, CE QUI REPRÉSENTERAIT PRÈS DE 500 MILLIONS D'EUROS POUR LA DURÉE TOTALE DU CONTRAT

* AUX TERMES DU CONTRAT, VEOLIA OPÉRERA CINQ DES PRINCIPALES INSTALLATIONS DE RÉCUPÉRATION DE GOLD COAST

* L'OBJECTIF EST D'ACCROÎTRE SIGNIFICATIVEMENT LE TAUX DE RÉCUPÉRATION ACTUEL EN COMMENÇANT PAR UNE PREMIÈRE AUGMENTATION DE 5% D'ICI 2025 Pour plus de détails, cliquez sur (Gdansk Newsroom)

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