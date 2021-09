Veolia et Suez vont demander ce mois-ci le feu vert de l'UE pour leur fusion

Crédit photo © Reuters

par Foo Yun Chee et Gwénaëlle Barzic

BRUXELLES/PARIS (Reuters) - Veolia et Suez vont solliciter ce mois-ci le feu vert de l'Union européenne pour leur projet de fusion destiné à créer un champion français de la gestion de l'eau et des déchets capable de résister à la concurrence chinoise, a déclaré lundi une source proche du dossier.

Une autre source a toutefois précisé que la demande d'autorisation pourrait être déposée plus tard, dans la deuxième moitié d'octobre.

La Commission européenne réclame généralement un grand nombre d'informations sur les opérations complexes, ce qui pourrait retarder le calendrier des deux groupes.

Veolia et Suez ont annoncé en avril être parvenus à un accord sur leur rapprochement, pour un montant de près de 13 milliards d'euros, après un conflit de plusieurs mois.

Les deux groupes ont déjà tenté de répondre aux inquiétudes de l'UE en matière de concurrence en scindant les activités de Suez dans l'eau en France et certains actifs internationaux, notamment en Italie, en République tchèque, en Inde et en Australie, via la création d'un "nouveau Suez".

Les principaux actionnaires de cette nouvelle entité sont les fonds d'investissement Meridiam et Global Infrastructure Partners, avec la Caisse des Dépôts et les employés également présents au capital.

Cette scission et d'autres ventes éventuelles d'actifs mineures pourraient aider Veolia et Suez à obtenir l'autorisation de Bruxelles à l'issue de son examen préliminaire, a déclaré la source.

La fusion a déjà obtenu le feu vert des autorités américaines.

(Reportage Foo Yun Chee et Gwénaëlle Barzic, avec la contribution de Sarah White à Paris; version française Diana Mandiá)