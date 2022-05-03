Veolia et Faurecia annoncent un partenariat sur l'utilisation de plastiques recyclés
3 mai (Reuters) - VEOLIA FAURECIA:
* VEOLIA, FAURECIA DÉCLARENT AVOIR SIGNÉ UN ACCORD DE COOPÉRATION ET DE RECHERCHE POUR DÉVELOPPER CONJOINTEMENT DES COMPOSÉS INNOVANTS POUR LES MODULES INTÉRIEURS AUTOMOBILES
* LE PARTENARIAT VISE À ATTEINDRE UNE MOYENNE DE 30% DE CONTENU RECYCLÉ D'ICI 2025
* VEOLIA COMMENCERA À PRODUIRE CES MATIÈRES PREMIÈRES SECONDAIRES SUR SES SITES DE RECYCLAGE EXISTANTS EN FRANCE À PARTIR DE 2023
* LE PROJET DE COLLABORATION AVEC FAURECIA PERMETTRA À VEOLIA D'ÉTENDRE SA GAMME DE PRODUITS AUTOMOBILES À L'INTÉRIEUR DES VÉHICULES Pour plus de détails, cliquez sur [EPED.PA, VIE.PA] (Bureau de Gdansk)
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