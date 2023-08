Veolia : Ebitda à +8% au S1, objectif ajusté à la hausse

PARIS, 3 août (Reuters) - Veolia a publié jeudi des résultats en nette progression au premier semestre 2023, tirés par les hausses de prix et son plan d'économies, et a fait savoir qu'il visait désormais pour l'exercice en cours une croissance organique de son Ebitda dans le haut de la fourchette annoncée de 5% à 7%. Le spécialiste français du traitement de l'eau et des déchets a également redit dans un communiqué son objectif de résultat net courant part du groupe autour de 1,3 milliard d'euros en 2023. Veolia a enregistré à fin juin un résultat net courant part du groupe de 662 millions d'euros (+18,7% à change constant), un bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements (Ebitda) de 3,2 milliards (+8,2% à périmètre et change constants) et un chiffre d'affaires de 22,8 milliards (+14,2% à périmètre et change constants). (Reportage Benjamin Mallet ; édité par Blandine Hénault)