Veolia : Cession en vue des activités déchets de Suez en Grande-Bretagne

PARIS, 8 août (Reuters) - Veolia a annoncé lundi un accord en vue de céder les activités de déchets de Suez au Royaume-Uni à Macquarie pour 2,4 milliards d'euros, une opération qui doit lui permettre de répondre aux principales préoccupations exprimées par l'autorité de concurrence britannique (CMA) dans le cadre du rachat de Suez.

Le spécialiste français de la gestion de l'eau, des déchets et de l'énergie a précisé dans un communiqué que le produit de cession faisait ressortir un multiple de 16,9 fois l'Ebitda 2021 normalisé, soit un niveau nettement supérieur au prix d'acquisition ressortant du prix de l'OPA sur son ancien rival historique Suez, finalisée début 2022.

La réalisation de l'accord annoncé lundi, qui se traduit par une promesse unilatérale d'achat de la part de Macquarie Asset Management, est envisagée d'ici la fin de l'année.

Elle reste soumise à son approbation par la CMA ainsi qu'à la levée du "droit de premier refus" accordé par Veolia au "nouveau Suez", formé à l'issue du rapprochement des deux groupes et détenu par un consortium composé notamment de Meridiam et GIP.

Fin 2021, Londres avait annoncé l'ouverture d'une enquête approfondie sur l'impact en Grande-Bretagne du projet de rapprochement entre Suez et Veolia.

La CMA avait estimé en décembre que la fusion des deux groupes était de nature à engendrer une perte de concurrence sur le marché de l'approvisionnement en eau et la gestion des déchets en Grande-Bretagne et donc à augmenter les charges financières pour les municipalités.

Estelle Brachlianoff, directrice générale de Veolia, a précisé lors d'une conférence téléphonique que le groupe devrait encore vendre une petite activité, dans le secteur de l'eau pour les industriels, représentant un chiffre d'affaires de l'ordre de 10 ou 20 millions d'euros.

Veolia aura procédé à un total d'environ 3,4 milliards d'euros de cessions pour répondre à des préoccupations concurrentielles dans le cadre de son rapprochement avec Suez.

Le groupe a souligné que l'ensemble de ces cessions, et en particulier la vente des activités de déchets de Suez au Royaume-Uni, lui permettraient de ramener son levier d'endettement sensiblement en dessous de trois fois et donc de financer sa croissance sur "des marchés à forte valeur ajoutée".

Estelle Brachlianoff a précisé que Veolia pourrait ainsi investir davantage dans la réutilisation des eaux usées, les technologies de traitement de l'eau, l'énergie locale ou l'économie circulaire et le recyclage, essentiellement en Europe et aux Etats-Unis. (Reportage Benjamin Mallet et Myriam Rivet, édité par Kate Entringer)