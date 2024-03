Veolia allouera 2 MdsE d’investissements de croissance à trois activités stratégiques dans le cadre de son plan 2024-2027

Veolia allouera 2 MdsE d’investissements de croissance à trois activités stratégiques dans le cadre de son plan 2024-2027













PARIS, 29 février (Reuters) - Estelle Brachlianoff, directrice générale de Veolia, a déclaré jeudi lors d'une conférence de présentation du nouveau plan stratégique 2024-2027 : * VEOLIA ALLOUERA EUR2 MDS D'INVESTISSEMENTS DE CROISSANCE À TROIS ACTIVITÉS STRATÉGIQUES DANS LE CADRE DE SON PLAN 2024-2027-DG * VEOLIA-CES ACTIVITÉS STRATÉGIQUES SONT L'ÉNERGIE LOCALE " DÉCARBONANTE ", LES TECHNOLOGIES DE L'EAU ET LE TRAITEMENT DES DÉCHETS DANGEREUX-DG * VEOLIA-CES ACTIVITÉS STRATÉGIQUES REPRÉSENTERONT 50% DES INVESTISSEMENTS DE CROISSANCE DANS LA CADRE DU PLAN 2024-2027-DG * VEOLIA-CES ACTIVITÉS PÈSENT DÉJÀ 30% DU CA ET GÉNÉRERONT 70 % DE LA CROISSANCE 2024-2027-DG Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Benjamin Malley)