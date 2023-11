Veolia affiche un EBITDA sur 9 mois en hausse de 7,7%

9 novembre (Reuters) - Veolia Environnement SA: * CA À 9 MOIS À EUR 33,16 MDS, EN HAUSSE DE +10,7% PORTÉ PAR UNE SOLIDE DYNAMIQUE COMMERCIALE ET LES HAUSSES DE PRIX * EBITDA 9 MOIS DE EUR 4.79 BILLION, EN HAUSSE DE +7,7% * ENDETTEMENT FINANCIER NET À EUR 18,9 MDS À FIN SEPTEMBRE, EN BAISSE DE EUR 352 MLNS * FREE CASH FLOW EN HAUSSE À EUR 435 MILLION À FIN SEPTEMBRE * OBJECTIFS 2023 PLEINEMENT CONFIRMÉS * PRISES DE COMMANDES DES TECHNOLOGIES DE L'EAU À UN NIVEAU RECORD DE EUR 3,1 MDS AU 30 SEPTEMBRE * AMÉLIORATION DU LEVERAGE RATIO DÉSORMAIS ATTENDU INFÉRIEUR À 2,9X POUR 2023 Pour plus de détails, cliquez sur (Bureau de Gdansk)