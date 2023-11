Ventes en ligne record lors du Cyber Monday aux Etats-Unis

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Les consommateurs américains ont dépensé cette année un montant record de 12,4 milliards de dollars (11,3 milliards d'euros) lors du "Cyber Monday", qui succède à Thanksgiving et au "Black Friday" dans la série d'opérations commerciales organisées à l'approche des fêtes de fin d'année aux Etats-Unis. Les achats en ligne ont grimpé lundi de 9,6%, après avoir atteint l'an dernier 11,3 milliards de dollars, selon les données d'Abode Analytics, qui tablait sur une hausse plus modérée de 6,1%, à 12 milliards. Les consommateurs ont notamment plébiscité les achats via des systèmes de paiement novateurs tels que Buy Now, Pay Later (BNPL, Achetez maintenant, payez plus tard), qui permet d'étaler ses paiements ou de les différer. Ces achats via BNPL ont augmenté de 42,5% par rapport à l'année dernière, représentant 940 millions de dollars. En raison des importantes remises accordées et du chiffre d'affaires qu'il génère, le Cyber Monday est considéré comme le jour le plus important de l'année pour le commerce en ligne aux Etats-Unis. Cette année, les réductions ont atteint 31% dans la catégorie électronique, 23% dans l'habillement. Les jouets Hot Wheels, les Play Station 5 et les montres intelligentes ont été les produits les plus recherchés. Au total, la "Cyber Week" - les cinq jours qui s'étendent du jeudi de Thanksgiving au Cyber Monday - a totalisé 38 milliards de dollars de ventes sur internet, selon Adobe. (Deborah Sophia et Juby Baby à Bangalore, Jean-Stéphane Brosse pour la version française, édité par Blandine Hénault)