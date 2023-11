Venise va tester un accès payant et limité pour les visiteurs à partir d'avril 2024

par Federico Maccioni MILAN (Reuters) - Venise va tester à partir d'avril prochain un dispositif instaurant le paiement d'un droit d'entrée journalier et un plafond pour l'accès des visiteurs à la ville afin de lutter contre le surtourisme. Cette mesure vise à gérer le flux de touristes pendant les vacances de printemps et certains week-ends d'été, lorsque le nombre de visiteurs est le plus élevé, ont déclaré les autorités locales lors d'une conférence de presse jeudi. "C'est la première fois au monde que l'on fait quelque chose comme ça, que l'on rend une ville réservable", a déclaré le maire Luigi Brugnaro. Les restrictions s'appliqueront de 8h30 à 16h00, heure locale, initialement pour un total de 29 jours et couvriront la plupart des week-ends du 25 avril à la mi-juillet de l'année prochaine. Les voyageurs devront réserver leur visite en ligne et payer cinq euros pour obtenir un "QR code" qui sera vérifié à des points d'entrée et leur permettra d'accéder aux quartiers historiques de la ville. Les restrictions ne s'appliqueront pas aux îles plus petites de la lagune, comme Murano, célèbre pour son industrie du verre. Des sanctions potentielles allant de 50 à 310 euros seront imposées à ceux qui ne respectent pas la mesure. Les résidents et les personnes nées à Venise, ainsi que les étudiants, les travailleurs et les propriétaires de logements dans la ville seront exemptés du paiement et de la réservation d'un créneau, a déclaré le conseiller Michele Zuin. Les visiteurs âgés de moins de 14 ans devront être enregistrés, mais auront un accès gratuit. "Nous voulons mesurer l'effet de cet essai, nous voulons mesurer l'effet de cette possibilité de réservation", a déclaré le maire, précisant que l'expérience serait dans un premier temps coûteuse pour la municipalité. Le coût de l'essai est estimé à trois millions d'euros pour des recettes d'environ 700.000 euros. (Reportage Federico Maccioni, version française Nathan Vifflin, édité par Blandine Hénault)