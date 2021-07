Venezuela: Vingt-six morts après des affrontements entre la police et des gangs à Caracas

CARACAS (Reuters) - Des affrontements entre les forces de police et un gang dans le nord-ouest de Caracas cette semaine ont fait 26 morts, dont quatre policiers, et 38 blessés, a déclaré samedi la ministre vénézuélienne de l'Intérieur, Carmen Melendez.

La ministre a dit que 10 policiers avaient été blessés durant les affrontements et que 22 "criminels" étaient morts. Elle a ajouté que 28 "civils" - des résidents qui ne sont pas suspectés d'être membres d'un gang - ont aussi été blessés et certains résidents ont été tués elle n'a toutefois pas précisé leur nombre et n'a donné aucuns détails supplémentaires.

Quatre personnes ont été tuées par des balles perdues lors des affrontements cette semaine, selon des défenseurs des droits de l'homme.

(Reportage Mayela Armas, rédigé par Luc Cohen; version française Camille Raynaud)