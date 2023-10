Venezuela : Reprise des négociations entre le gouvernement et l'opposition

CARACAS/WASHINGTON/HOUSTON (Reuters) - Le gouvernement vénézuélien et l'opposition reprendront mardi les pourparlers suspendus depuis longtemps, ce qui serait positif pour les prochaines élections de 2024, estime le président Nicolas Maduro, et pourrait conduire à un allègement des sanctions américaines, ont déclaré plusieurs sources lundi. L'accord entre le gouvernement et l'opposition offrira des garanties électorales, a dit Nicolas Maduro à la télévision publique. "Nous sommes sur le point de signer de nouveaux accords avec l'opposition, des accords bénéfiques pour la paix et les prochaines élections", a-t-il déclaré sans donner davantage de détails. Les négociations, censées offrir une issue à la longue crise politique et économique que traverse le Venezuela, se dérouleront à la Barbade. Nicolas Maduro, président depuis 2013, devrait se représenter à la présidentielle, mais n'a pas encore officialisé sa candidature. Son gouvernement a interdit aux personnalités de l'opposition de se présenter. Les premières mesures que pourraient prendre les États-Unis seraient un allègement significatif de certaines sanctions, éventuellement une levée de restrictions sur le secteur bancaire vénézuélien, ont indiqué des sources à Washington, ajoutant que tout assouplissement supplémentaire dépendrait de l'organisation par le président d'élections équitables et conformes aux normes internationales. Les États-Unis pourraient rapidement lever les restrictions liées aux activités pétrolières du Venezuela en cas de signature d'un accord, ont déclaré sous couvert d'anonymat deux sources proches du dossier à Washington. Toute action américaine n'interviendrait qu'après la signature d'un accord en vertu duquel Nicolas Maduro s'engagerait à fixer une date pour l'élection présidentielle et à lever l'interdiction qui pèse sur les candidats de l'opposition, ont précisé ces deux sources. Le département d'État américain a salué l'annonce de la reprise des pourparlers plus tôt dans la journée de lundi, mais n'a pas mentionné d'allègement des sanctions. (Reportage Mayela Armas à Caracas, Matt Spetalnick àWashington, Marianna Parraga à Houston, rédigé par JuliaSymmes Cobb et Valentine Hilaire, version française Corentin Chappron, édité par Kate Entringer)