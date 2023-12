Venezuela : Les électeurs rejettent la compétence de la CIJ sur la question de l'Essequibo

par Deisy Buitrago CARACAS, 3 décembre (Reuters) - Les Vénézuéliens ont rejeté, lors d'un référendum organisé dimanche, la compétence de la Cour internationale de Justice (CIJ) sur le différend territorial qui oppose le Venezuela au Guyana voisin. La CIJ a interdit cette semaine au Venezuela de prendre toute mesure susceptible de modifier le statu quo dans la région, mais le gouvernement du président Nicolas Maduro a tout de même organisé un référendum "consultatif" en cinq questions. Il était notamment demandé aux électeurs s'ils étaient d'accord pour ne pas reconnaître la compétence de la CIJ sur la question de l'Essequibo, territoire riche en pétrole et en gaz, administré par le Guyana mais revendiqué de longue date par le Venezuela. Toutes les questions ont été approuvées à plus de 95%, selon le président de l'autorité électorale, Elvis Amoroso. Nicolas Maduro a salué tard dimanche le "succès absolu" du vote. "Les Vénézuéliens ont parlé haut et fort", a-t-il déclaré devant une foule allègre. Ce référendum a alimenté les craintes au Guyana, où le gouvernement a appelé la population au calme. Le président du Guyana, Irfaan Ali, a participé dimanche à un événement patriotique lors duquel il a déclaré que la décision rendue vendredi par la CIJ empêchait le Venezuela "d'annexer ou de pénétrer sur le territoire du Guyana". Le Brésil a dit mercredi avoir renforcé ses "actions défensives" le long de sa frontière nord. (Reportage Deisy Buitrago et Julia Symmes Cobb; version française Camille Raynaud)