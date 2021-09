Venezia et Torino se quittent sur un nul

par Jerome Vinette (iDalgo)

La 6e journée de championnat italien se clôturait ce lundi avec la rencontre entre Venezia et Torino. Après une première période serrée et sans but, ce sont les visiteurs qui ouvrent le score les premiers par l'intermédiaire de l'international croate, Josip Brekalo, idéalement servi sur un centre en retrait de Wilfried Singo sur le côté droit. Brekalo permet à Torino de mener dans la partie (56e). Mais sur une grosse faute de Koffi Djidji dans sa surface de réparation, l'arbitre siffle pénalty pour Venezia. Djidji est expulsé sur cette action, Mattia Aramu prend ses responsabilités et parvient à tromper Vanja Milinkovic-Savic (78e). 1-1, on en restera là jusqu'au coup de sifflet final. Venezia ne sort pas de la zone de relégation et Torino est 9e, à trois points de l'Atalanta Bergame (7e au classement) et de la Lazio Rome (6e).