Véhicules électriques : Le ministre du Commerce chinois mécontent de l'enquête de l'UE

BEIJING (Reuters) - Le ministre chinois du Commerce a exprimé son vif mécontentement lors d'une réunion avec le responsable du commerce de l'Union européenne (UE) ce week-end, alors que Bruxelles prévoit de lancer une enquête anti-subventions sur les véhicules électriques chinois, a déclaré son ministère mardi. Le commissaire européen au Commerce, Valdis Dombrovskis, a effectué une visite de quatre jours en Chine afin de renforcer le message de l'UE selon lequel, bien qu'il n'est pas question de se "découpler" de la Chine, un certain nombre de questions commerciales se posent, notamment sur la prévalence des subventions gouvernementales. Wang Wentao s'est dit "très préoccupé et très mécontent que l'UE ouvre une enquête sur les droits compensateurs appliqués aux véhicules électriques chinois", indique un communiqué du ministère du Commerce. "La mesure compensatoire proposée par l'UE est un acte protectionniste qui affectera la coopération verte entre la Chine et l'UE et la stabilité de l'industrie automobile mondiale". La Commission européenne a déclaré qu'elle étudierait la possibilité d'imposer des droits de douane pour protéger les producteurs européens d'un "déluge" d'importations de véhicules électriques chinois qui, selon elle, bénéficient de subventions publiques. Le déficit commercial de l'UE avec la Chine s'est creusé pour atteindre 276,6 milliards de dollars (261 milliards d'euros) en 2022, contre 208,4 milliards de dollars (197 milliards d'euros) l'année précédente, selon les données des douanes chinoises. (Reportage Joe Cash et Ella Cao ; version française Mariana Abreu, édité par Blandine Hénault)