Véhicules électriques : Le cap des 100.000 points de recharge sera atteint en France fin avril, selon l'Avere

Véhicules électriques : Le cap des 100.000 points de recharge sera atteint en France fin avril, selon l'Avere













Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - La barre des 100.000 points de recharge de véhicules électriques pourrait être atteinte en France d'ici la fin du mois, a annoncé mardi l'Avere, un cap psychologique attendu de longue date pour accompagner l'essor des voitures à moteur non thermique. Selon un baromètre de l'association professionnelle promouvant la mobilité électrique et du ministère de la Transition, l'Hexagone comptait fin mars 95.755 points de recharge ouverts au public, soit une hausse de 14.000 en trois mois et de 66% en un an. "C'est une accélération sans précédent du développement du réseau (...) la barre des 100.000 points de recharge pourrait être atteinte d'ici la fin du mois d'avril", a déclaré Clément Molizon, délégué général de l'Avere-France, cité dans un communiqué. Le mois dernier, les voitures électriques ont atteint 17% des immatriculations de voitures neuves en France, un niveau record. (Reportage Gilles Guillaume, édité par Kate Entringer)