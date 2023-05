Vaste offensive aérienne russe contre Kyiv

Vaste offensive aérienne russe contre Kyiv













par Valentyn Ogirenko et Gleb Garanich 29 mai (Reuters) - La Russie a lancé dans la nuit de dimanche à lundi une nouvelle vague d'attaques aériennes contre Kyiv avec des drones et des missiles de croisière, l'administration militaire de la capitale ukrainienne ayant indiqué que plus d'une quarantaine de cibles ont été abattues par les systèmes de défense aérienne. Il s'agit de la deuxième offensive aérienne d'ampleur contre Kyiv en autant de nuits, la quinzième au total en mai. Aucune victime ni dégât majeur n'ont été rapportés dans l'immédiat, ont indiqué les autorités locale. Le maire de la capitale ukrainienne, Vitali Klitschko, a déclaré via la messagerie Telegram qu'il s'agissait d'une "nouvelle nuit compliquée" pour Kyiv. La Russie a lancé des drones de fabrication iranienne Shahed et des missiles de croisière, a indiqué lundi matin le chef de l'administration militaire de Kyiv. "Avec ces attaques constantes, l'ennemi cherche à maintenir la population civile sous forte pression psychologique", a dit Serhiy Popko via la messagerie Telegram. Moscou n'a fait aucun commentaire dans l'immédiat sur ces attaques aériennes. Reuters n'a pas pu vérifier de manière indépendante l'ampleur des attaques. Des journalistes de Reuters ont rapporté que plusieurs lourdes explosions ont retenti à Kyiv, où les sirènes d'alerte ont été déclenchées, de même qu'à travers l'Ukraine. (avec Pavel Polityuk et Lidia Kelly; version française Jean Terzian)