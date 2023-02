Vaste manifestation au Mexique contre une réforme de l'autorité électorale

MEXICO (Reuters) - Une foule s'est massée dimanche dans le centre-ville de Mexico pour protester contre la décision du gouvernement de réformer l'autorité électorale, pour réduire notamment la taille de celle-ci, les manifestants dénonçant une menace pour la démocratie. Selon les organisateurs, le rassemblement organisé dans la capitale mexicaine a réuni plus de 500.000 personnes, dans ce qui semble être la plus importante manifestation jamais organisée contre l'administration du président Andres Manuel Lopez Obrador. Le chef de l'Etat, qui a qualifié par le passé l'Institut électoral national (IEN) de corrompu et inefficace, assure que la démocratie mexicaine ne sera pas affectée par la réforme, approuvée mercredi par le Congrès. De nombreux analystes politiques estiment que l'IEN a joué un rôle majeur dans la création d'une démocratie pluraliste ayant mis fin en 2000 à des décennies d'un régime à parti unique. (Reportage Dave Graham, avec Diego Ore et Valentine Hilaire; version française Jean Terzian)