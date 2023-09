Varsovie maintiendra son veto au Pacte sur la migration et l'asile

Varsovie maintiendra son veto au Pacte sur la migration et l'asile













VARSOVIE, 29 septembre (Reuters) - La Pologne maintiendra son veto sur le Pacte sur la migration et l'asile de l'Union européenne, a annoncé vendredi son Premier ministre, au moment où le bloc communautaire cherche un accord sur un système de répartition des demandeurs d'asile qui gagnent l'Europe sans passer par les canaux officiels. Ylva Johansson, Commissaire européenne aux Affaires intérieures et principale responsable de l'UE en matière d'immigration, a déclaré que l'Union devrait se mettre d'accord sur la manière de gérer l'immigration irrégulière peu après que les discussions des ministres n'ont pas abouti à un accord final jeudi. Le parti au pouvoir en Pologne, Droit et Justice (PiS), devant lequel se présente l'échéance des élections législatives du 15 octobre, a notamment bâti sa campagne sur la lutte contre l'immigration clandestine. Il a annoncé un référendum sur la question le même jour que le vote. "Je me rendrai au Conseil européen la semaine prochaine, et j'y maintiendrai mon veto sur l'immigration clandestine", a déclaré Mateusz Morawiecki à la télévision. "Il s'agit d'une tentative d'attaquer non seulement la souveraineté de la Pologne et d'autres États membres, mais aussi de déstabiliser l'UE d'une manière non démocratique." (Pawel Florkiewicz et Anna Wlodarczak-Semczuk; version française Nicolas Delame)