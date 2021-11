Varsovie évoque de nombreuses tentatives d'intrusions nocturnes à la frontière avec la Biélorussie

VARSOVIE (Reuters) - De nombreux migrants massés en Biélorussie près de la frontière avec la Pologne ont tenté de traverser dans la nuit la clôture de barbelés séparant les deux pays, a annoncé mercredi matin le ministre polonais de la Défense.

"La nuit n'a pas été calme. En fait, il y a eu de nombreuses tentatives pour franchir la frontière polonaise. De ce que j'ai entendu (...), tous ceux qui ont tenté de traverser ont été empêchés de le faire", a déclaré Mariusz Blaszczak à la radio publique PR1, en précisant que 15.000 soldats étaient désormais déployés le long de la frontière.

La Pologne et l'Union européenne accusent depuis plusieurs mois la Biélorussie d'encourager l'entrée illégale d'étrangers en Pologne et d'autres pays via son territoire, en réponse aux sanctions que Bruxelles lui a imposées pour violations des droits de l'homme.

