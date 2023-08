Varsovie annonce de nouveaux renforts à la frontière biélorusse

VARSOVIE (Reuters) - La Pologne compte déployer jusqu'à 10.000 soldats supplémentaires à sa frontière avec la Biélorussie, a déclaré jeudi son ministre de la Défense, Mariusz Blaszczak.

"Environ 10.000 soldats seront à la frontière, dont 4.000 viendront directement renforcer la garde-frontière et 6.000 seront placés en réserve", a déclaré le ministre sur les ondes de la radio publique. "Nous rapprochons l'armée de la frontière pour effrayer l'agresseur afin de le dissuader de nous attaquer", a-t-il ajouté. Varsovie affiche son inquiétude face à l'arrivée le mois dernier de centaines de combattants du groupe paramilitaire russe Wagner en territoire biélorusse, à l'invitation du président Alexandre Loukachenko. Le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki a affirmé fin juillet que des miliciens de Wagner pourraient chercher à se fondre dans les effectifs de la garde-frontière biélorusse et à faciliter le passage d'immigrés clandestins afin de déstabiliser la Pologne. La Biélorussie mène actuellement des exercices militaires près de la frontière et Alexandre Loukachenko a plusieurs fois assuré être intervenu pour contenir les intentions belliqueuses des mercenaires russes. La Pologne redoute une augmentation des arrivées clandestines de migrants. Le chef de la garde-frontière, Tomasz Praga, a déclaré cette semaine que 19.000 personnes avaient tenté de traverser la frontière polono-biélorusse depuis le début de l'année, contre 16.000 en 2022. (Pawel Florkiewicz, version française Jean-Stéphane Brosse, édité par Tangi Salaün)