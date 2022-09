Variole du singe : L'UE obtient des doses supplémentaires du vaccin de Bavarian Nordic

BRUXELLES, 7 septembre (Reuters) - L'Union européenne (UE) a annoncé mercredi avoir assuré la fourniture à venir de quelque 170.000 doses supplémentaires du vaccin antivariolique de la biotech danoise Bavarian Nordic, utilisé dans la lutte contre la flambée épidémique actuelle de variole du singe.

Cette nouvelle commande, qui sera livrée avant la fin de l'année, fait plus que doubler l'approvisionnement total de l'UE, en portant à près de 335.000 le nombre de doses achetées directement par les Vingt-Sept.

"Bien que nous ayons constaté une diminution du nombre de cas de variole du singe dans l'UE au cours des dernières semaines, la menace n'est pas écartée et nous ne pouvons pas baisser la garde", a déclaré Stella Kyriakides, commissaire européenne à la Santé.

Selon le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC), depuis le début de la flambée épidémique de variole du singe ("monkeypox" en anglais) en mai, environ 18.500 cas de contamination par le virus responsable de cette maladie ont été recensés dans les 29 pays de l'Espace économique européen (EEA), qui intègre l'Islande et la Norvège en plus des 27 Etats membres de l'UE. (Reportage Francesco Guarascio; version française Alizée Degorce)