Variant Omicron : Les réunions techniques de l'Opep reportés à mercredi et jeudi

LONDRES, 28 novembre (Reuters) - L'Opep et ses alliés ont repoussé vers la fin de la semaine prochaine la tenue de leurs réunions techniques afin d'évaluer l'impact du nouveau variant Omicron du coronavirus sur la demande et les prix du pétrole, ont indiqué des sources au sein de l'organisation et de ses partenaires.

Les cours du pétrole ont plongé vendredi de plus de 10%, leur plus importante baisse en une séance depuis avril 2020, en réaction au variant Omicron découvert en Afrique du Sud et par la suite dans d'autres pays.

Les investisseurs redoutent que la propagation de cette souche, qui présente d'importantes mutations susceptibles de lui permettre de résister aux vaccins actuels, affecte la demande et débouche sur une offre excédentaire sur le marché.

L'Organisation des pays exportateurs de pétrole et ses alliés (Opep+) ont décidé de décaler la réunion du comité technique, qui devait avoir lieu lundi, à mercredi, montrent des documents. L'Opep devrait en principe se réunir ensuite le même jour. Le comité de suivi ministériel conjoint se rassemblera pour sa part jeudi au lieu de mardi, avant une nouvelle réunion de l'Opep le même jour si une décision politique est prise, selon ces mêmes documents.

"Il nous faut plus de temps pour comprendre les effets de ce nouveau variant et déterminer si nous devons réagir de manière dynamique ou non", a déclaré une source de l'Opep+. (Reportage Ahmad Ghaddar et Alex Lawler, rédigé par Dmitry Zhdannikov; version française Claude Chendjou,)