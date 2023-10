Vantiva (ex-Technicolor) va racheter les activités de réseaux domestiques de CommScope

(Reuters) - L'entreprise technologique française Vantiva, ex-Technicolor, a déclaré mardi avoir conclu un accord pour acheter la division de réseaux domestiques (Home Networks) du fournisseur américain d'infrastructures de réseau CommScope en échange d'une participation de 25% à son capital. L'accord comprend un complément de prix allant jusqu'à 100 millions de dollars (95 millions d'euros) pour CommScope, à condition que Vantiva atteigne un EBITDA égal ou supérieur à 400 millions d'euros dans une année fiscale donnée au cours des cinq ans suivant le premier exercice après la conclusion de l’acquisition. A la Bourse de Paris, Vantiva gagnait 14,03% à 0,1740 euro à 09h03 GMT. "L’acquisition de Home Networks augmenterait considérablement l’envergure de notre entreprise, tout en générant également d’importantes synergies, ce qui permettrait de renforcer significativement notre potentiel de génération de trésorerie disponible", a déclaré Luis Martinez-Amago, directeur général de Vantiva, dans un communiqué. La transaction devrait générer plus de 100 millions d'euros de synergies avant impôts d'ici l'année fiscale 2026 et devrait être finalisée d'ici la fin de l'année 2023. Home Networks fournit des appareils qui connectent les foyers à l'internet et des décodeurs vidéo. L'acquisition permettra à Vantiva de renforcer sa division Maison connectée. (Rédigé par Michal Aleksandrowicz, version française Corentin Chappron, édité par Blandine Hénault)