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Valneva s'attend à un CA entre 220-260 mlns d'euros en 2023

Valneva s'attend à un CA entre 220-260 mlns d'euros en 2023

23 mars (Reuters) - Valneva SE:

* CHIFFRE D'AFFAIRES TOTAL DE EUR 361,3 MILLIONS EN 2022, CONTRE EUR 348,1 MILLIONS EN 2021

* PERTE D'EBITDA AJUSTÉE 2022 69,2 MILLIONS D'EUROS CONTRE 47,1 MILLIONS D'EUROS

* PERTE NETTE 2022 143,3 MILLIONS D'EUROS CONTRE 73,4 MILLIONS D'EUROS EN 2021

* FORTE POSITION DE TRÉSORERIE DE EUR 289,4 MILLIONS AU 31 DÉCEMBRE 2022

* PERSPECTIVE 2023: CHIFFRE D'AFFAIRES TOTAL ESTIMÉ ENTRE EUR 220 ET EUR 260 MILLIONS

* PERSPECTIVE 2023: DÉPENSES DE RESEARCH AND DEVELOPMENT ESTIMÉES ENTRE EUR 70 MILLIONS ET EUR 90 MILLIONS Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)

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