Valneva réitère sa prévision d'un CA
10 novembre (Reuters) - Valneva SE:
* CA TOTAL DE EUR 249,9 MILLIONS SUR LES NEUF PREMIERS MOIS DE 2022, MULTIPLIÉ PAR PRÈS DE 3,5 FOIS PAR RAPPORT À 2021
* TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE DE EUR 261,0 MILLIONS À FIN SEPTEMBRE 2022
* POURSUITE DU RECRUTEMENT POUR L'ÉTUDE DE PHASE 3 ; FIN DU RECRUTEMENT PRÉVUE AU DEUXIÈME TRIMESTRE 2023
* EUR 74,4 MILLIONS DE VENTES DE PRODUITS (CONTRE EUR 45,5 MILLIONS SUR LES 9 PREMIERS MOIS DE 2021)
* SUR LES NEUF PREMIERS MOIS DE 2022, VALNEVA A RÉALISÉ UNE PERTE NETTE DE EUR 99,1 MILLIONS CONTRE UNE PERTE NETTE DE EUR 245,9 MILLIONS SUR LES NEUF PREMIERS MOIS DE 2021
* DANS LE CADRE DE LA STRATÉGIE DE RÉORGANISATION DE LA SOCIÉTÉ PRÉCÉDEMMENT COMMUNIQUÉE, VALNEVA EST EN TRAIN DE REVOIR LA TAILLE DE SES ACTIVITÉS, CE QUI DEVRAIT ENTRAÎNER UNE RÉDUCTION D'ENVIRON 20 À 25 % DE SES EFFECTIFS ACTUELS
* VALNEVA RÉITÈRE SA PRÉVISION D'UN CHIFFRE D'AFFAIRES TOTAL COMPRIS ENTRE EUR 340 ET EUR 360 MILLIONS D'EUROS Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Gdansk Newsroom)
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