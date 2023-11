Valneva : Le candidat vaccin contre le chikungunya en voie d'évaluation accélérée par l'EMA

(Reuters) - Le fabricant français de médicaments Valneva a déclaré lundi que le dossier de demande d'autorisation de mise sur le marché pour son candidat vaccin contre le chikungunya a été acceptée par l'Agence européenne des médicaments (EMA) qui va maintenant examiner le médicament dans le cadre d'une procédure accélérée. L'EMA "a conclu que tous les éléments réglementaires essentiels requis pour l'évaluation scientifique ont été inclus dans la demande", a déclaré Valneva dans un communiqué. Les analystes affirment que la nouvelle est conforme à leurs attentes, RX Securities prévoyant une décision au deuxième semestre 2024. L'évaluation accélérée réduit le délai d'examen par l'EMA de 210 jours à 150 jours, selon le laboratoire. A la Bourse de Paris, le titre du groupe grimpait d'environ 2% dans la matinée, dépassant l'indice SBF120 qui reculait de 0,1%. Le vaccin VLA1553 contre le chikungunya, une maladie virale transmise par les moustiques, a été approuvé par le régulateur américain des médicaments (FDA) en novembre. Valneva a également annoncé en novembre des résultats pivotaux positifs de Phase 3 chez les adolescents concernant l'immunogénicité de ce vaccin, un essai qui devrait permettre son homologation au Brésil. (Reortage Olivier Sorgho ; version française Dagmarah Mackos, édité par Kate Entringer)