Valneva : La FDA américaine approuve le vaccin contre le chikungunya pour les adultes

10 novembre (Reuters) - Valneva a annoncé vendredi que l'agence américaine du médicament(FDA) a approuvé son vaccin unidose contre le chikungunya pour les personnes âgées de 18 ans et plus. Le fabricant français de médicaments a déclaré prévoir de commencer la mise en vente du vaccin IXCHIQ aux États-Unis au début de l'année prochaine. "Le maintien de l'autorisation pour cette indication est subordonné à la vérification du bénéfice clinique dans un ou plusieurs essais de confirmation", a déclaré Valneva dans un communiqué. (Rédigé par Gaëlle Sheehan, version française Augustin Turpin, édité par Kate Entringer)