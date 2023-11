Valneva : L'EMA juge "recevable" la demande d'autorisation de mise sur le marché du vaccin contre le chikungunya

Valneva : L'EMA juge "recevable" la demande d'autorisation de mise sur le marché du vaccin contre le chikungunya













27 novembre (Reuters) - Le fabricant français de médicaments Valneva a déclaré lundi que le dossier de demande d'autorisation de mise sur le marché pour son candidat vaccin contre le chikungunya a été acceptée par l'Agence européenne des médicaments (EMA) qui va maintenant examiner le médicament dans le cadre d'une procédure accélérée. L'EMA "a conclu que tous les éléments réglementaires essentiels requis pour l'évaluation scientifique ont été inclus dans la demande", a déclaré Valneva dans un communiqué. L'évaluation accélérée réduit le délai d'examen par l'EMA de 210 jours à 150 jours, selon le laboratoire. (Reortage Olivier Sorgho ; version française Dagmarah Mackos, édité par Kate Entringer)