Valneva et Pfizer annoncent des données positives de leur candidat vaccin contre la maladie de Lyme

7 septembre (Reuters) - Valneva SE: * VALNEVA ET PFIZER ANNONCENT DES DONNÉES POSITIVES DE PHASE 2 CHEZ LES ENFANTS ET LES ADOLESCENTS AVEC L'UTILISATION D'UNE DOSE DE RAPPEL DE LEUR CANDIDAT VACCIN CONTRE LA MALADIE DE LYME * FORTE RÉPONSE IMMUNITAIRE DÉMONTRÉE CHEZ LES ENFANTS ET LES ADOLESCENTS UN MOIS APRÈS UNE VACCINATION AVEC UNE DOSE DE RAPPEL (19ÈME MOIS) DANS L'ÉTUDE VLA15-221 * CONFIRMATION DE LA FORTE RÉPONSE ANAMNESTIQUE PRÉCÉDEMMENT OBSERVÉE CHEZ LES ADULTES * DOSE DE RAPPEL DE VLA15 BIEN TOLÉRÉE DANS TOUTES LES TRANCHES D'ÂGE DE L'ÉTUDE Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)