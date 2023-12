Valneva : Données positives sur la persistance des anticorps pour le vaccin contre le chikungunya

4 décembre (Reuters) - Valneva SE: * VALNEVA SE ANNONCE DES DONNÉES POSITIVES SUR LA PERSISTANCE DES ANTICORPS À 24 MOIS POUR SON VACCIN À INJECTION UNIQUE CONTRE LE CHIKUNGUNYA, IXCHIQ * CRITÈRE D'ÉVALUATION PRINCIPAL ATTEINT AVEC UN TAUX DE SÉRO-RÉPONSE DE 97 % VINGT-QUATRE MOIS APRÈS VACCINATION AVEC UNE SEULE DOSE * LES TAUX D'ANTICORPS SONT RESTÉS ÉLEVÉS ET NETTEMENT AU-DESSUS DU SEUIL DE SÉRO-RÉPONSE DÉFINI, ET SONT AINSI EN FAVEUR D'UNE RÉPONSE IMMUNITAIRE DE LONG TERME, COMME ATTENDU Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)