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Valneva : Données positives sur la persistance des anticorps pour le vaccin contre le chikungunya

Valneva : Données positives sur la persistance des anticorps pour le vaccin contre le chikungunya

4 décembre (Reuters) - Valneva SE:

* VALNEVA SE ANNONCE DES DONNÉES POSITIVES SUR LA PERSISTANCE DES ANTICORPS À 24 MOIS POUR SON VACCIN À INJECTION UNIQUE CONTRE LE CHIKUNGUNYA, IXCHIQ

* CRITÈRE D'ÉVALUATION PRINCIPAL ATTEINT AVEC UN TAUX DE SÉRO-RÉPONSE DE 97 % VINGT-QUATRE MOIS APRÈS VACCINATION AVEC UNE SEULE DOSE

* LES TAUX D'ANTICORPS SONT RESTÉS ÉLEVÉS ET NETTEMENT AU-DESSUS DU SEUIL DE SÉRO-RÉPONSE DÉFINI, ET SONT AINSI EN FAVEUR D'UNE RÉPONSE IMMUNITAIRE DE LONG TERME, COMME ATTENDU Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)

Reuters

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