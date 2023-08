Valneva chute après le report par la FDA de la date d'examen de son vaccin contre le Chikungunya

(Reuters) - Le titre Valneva chutait en Bourse lundi après la décision de l'agence américaine du médicament (FDA) de reporter la date-cible de l'examen réglementaire de son vaccin contre le Chikungunya. A la Bourse de Paris, vers 08h25 GMT, l'action du fabricant français de médicaments cédait 9,71% à 6,06 euros à 09h18 GMT. Le report de la date d'examen par la FDA, de fin août à fin novembre, a pour but de "laisser aux parties le temps de s’accorder sur le programme d’essais de Phase 4 requis dans le cadre de la procédure d’autorisation accélérée", a expliqué Valneva dans un communiqué lundi. Dans une note, les analystes de Rx Securities estiment que la conception de la phase 4 du développement du vaccin est rendue difficile "en raison de la complexité et du coût des essais de prévention de la maladie". "Bien que ce retard soit modeste, la FDA n'a pas demandé de données supplémentaires pour compléter son examen", ajoute Rx Securities. La décision de la FDA n'a tout de fois pas d'impact sur la soumission réglementaire actuelle de Valneva au Canada ou à celle prévue auprès de l'Agence européenne du médicament, précise Rx Securities. L'entreprise a déclaré lundi continuer de prévoir une "approbation possible de sa demande de mise sur le marché" ainsi qu'un lancement initial du produit et l'attribution potentielle d'un bon de revue prioritaire pour 2023. (Rédigé par Gaëlle Sheehan, avec la contribution de Pierre John Felcenloben, édité par Kate Entringer)